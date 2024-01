Trovato mummificato in casa | era morto da anni

(Di sabato 6 gennaio 2024) In una triste scoperta ad Ancona, un pensionato di 71è statosenza vita nel suo appartamento in via Urbino. Viveva da solo, senza parenti in città, e il tragico ritrovamento svela una realtà di solitudine e abbandono. Il corpo dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, suggerisce un decesso improvviso, probabilmente a causa di un malore nel sonno. Un dettaglio agghiacciante: il calendario nella sua abitazione era fermo all’estate del 2018, indicando che la morte potrebbe essere avvenutafa, rimasta inosservata fino ad oggi. I soccorsi sono stati allertati dal fratello del defunto, residente a Roma. Preoccupato dall’assenza di contatti per, ha tentato di raggiungere il fratello, scoprendo che il suo numero di telefono non esisteva più. Giunto ad Ancona, ha tentato inutilmente di ...

