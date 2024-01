Traffico Roma del 06-01-2024 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilin entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo trafficato anche il tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est code persul tratto di Lungotevere tra Isola Tiberina e Ponte Cavour uno sguardo al trasporto pubblico potenziato e oggi e domani domenica 7 gennaio le corse della linea metro va e di diverse linee bus ancora oggi e domani in servizio dalle 9 alle 21 le linee gratuite free uno è freddo in partenza rispettivamente dalla stazione Termini da Piramide e diretta in centro Attiva è sempre per quest’ultimo fine settimana natalizio le ZTL di centro e Tridente dalle 6:30 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...