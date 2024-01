Traffico Roma del 06-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto trafficato il tratto Urbano della A24Teramo con code tra Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti peranche su Viale del Muro Torto tra Viale dell’obelisco e piazzale Flaminio intenso iltra piazza dei Tribunali Lungotevere in Prati chiuso lo ricordiamo per allagamenti strato di via del Fosso di Dragoncello tra Agostino Chigi via Ostiense uno sguardo al trasporto pubblico potenziato e oggi e domani domenica 7 gennaio le corse della linea metro a e di diverse linee iribus ancora oggi domani in servizio dalle 9 alle 21 e le linee gratuite free uno è free 2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e da Piramide e diretta in centro attive sempre per questo ultimo fine settimana natalizio le ZTL di centro e Tridente dalle 6:30 alle 20 maggiori ...