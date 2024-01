Traffico Roma del 06-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale per allagamenti chiuso il tratto di via del Fosso di Dragoncello tra via Go Gu Gi Ge via Ostiense uno sguardo al trasporto pubblico potenziate oggi e domani domenica 7 gennaio le corse della linea metro a e di diverse linee di bus sempre oggi e domani in servizio dalle 9 alle 21 alle linee gratuita e frius 32 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini e da Piramide e diretta in centro sempre per questo ultimo fine settimana natalizio attive le ZTL di centro e Tridente dalle 6:30 alle 20 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...