Traffico Roma del 06-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale ancora oggi e domani domenica 7 gennaio in servizio dalle 9 alle 20 le linee gratuita e Friuli free2 in partenza rispettivamente dalla stazione Termini da Piramide e diretta in centro Attiva lo ricordiamo le ZTL di centro e Tridente dalle 6:30 alle 20 Oggi pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali deviazioni anche per le linee bus di zona maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità