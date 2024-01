Traffico Roma del 06-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati dalla redazione oggi la città si prepara a vivere l’epifania pertanto un corteo religioso in programma in via della Conciliazione tra le 10 e le 13 in Piazza Pietro si sta celebrando la Santa Messa dell’epifania del Signore possibili difficoltà in tutta la zona per il notevole afflusso dei fedeli fino alle 13 nell’area di Villa Borghese programma la corsa del giocattolo con partenza da viale Valadier ritorno in piazzale Napoleone primo saranno temporaneamente deviate diverse linee bus è ancora in corso La trentesima edizione della corsa podistica Corri la befana con partenza e arrivo in Lemonia modifiche di percorso per le linee bus per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...