Traffico Roma del 06-01-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdein ascolto nessuna novità rispetto al precedente collegamento poco ilsulla capitale anche se impossibile aumento per il controesodo delle festività natalizie un invito alla prudenza la pioggia ricordiamo che in questi casi limite di velocità scende a 110 km orari oggi la città si prepara a vivere l’epifania un corteo segnalato in programma in via della Conciliazione tra le 13 dalle 10 in Piazza San Pietro la celebrazione della Santa Messa dell’epifania del Signore possibili difficoltà in tutta la zona circostante dalle 9 alle 13 nell’area di Villa Borghese in programma la corsa del giocattolo con la partenza da viale Valadier e ritorno in piazzale Napoleone primo temporanea e deviazioni per le linee bus dalle 930 La trentesima edizione della corsa podistica corri per la Sara con partenza e arrivo in via Lemonia per i dettagli di ...