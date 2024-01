Traffico Roma del 06-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Luceverdein queste ore lungo la rete viaria della capitale un invito alla prudenza per piogge sparse su gran parte del territorio ricordiamo in caso di pioggia in autostrada il limite di velocità scende a 110 km orari salvo diversa segnalazione tra le 8 e le 16 di oggi 6 gennaio chiusa alper lavori di potatura viale di Tor di Quinto lungo le corsie laterali da via Federico Caprilli e via del Baiardo nelle due direzioni oggi la città si prepara a vivere l’epifania corteo Partirà in da via della Conciliazione tra le 10 e le 13 oggi la celebrazione della Messa dell’epifania del Signore sono possibili le difficoltà di in tutta la zona fino alle 14 e fino a domani 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...