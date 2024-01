Traffico Roma del 06-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione calcio ilin queste ore lungo la rete viaria della Capitale tra le 8 e le 16 oggi chiusa alper lavori di potatura viale di Tor di Quinto lungo le corsie laterali da via Federico Caprilli via Baiardo nelle due direzioni da oggi la città si prepara a vivere l’epifania pertanto un corteo religioso in programma in via della Conciliazione tra le 10 e le 13 fino a domani 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...