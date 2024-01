Tournée 4 Trampolini oggi | Bischofshofen 2024 | orari | programma | tv | startlist | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) È arrivato finalmente il momento della resa dei conti definitiva nello splendido duello tra Ryoyu Kobayashi e Andreas Wellinger in occasione delladei Quattro. Quest’il Paul-Außerleitner-Schanze disarà teatro del quarto e ultimo atto della 72ma edizione della Vierschanzentournee, con in palio la mitica Aquila d’Oro. Kobayashi si presenta alla gara odierna da leader della classifica e dovrà gestire un vantaggio di 4.8 punti su Wellinger, mentre gli austriaci Jan Hoerl e Stefan Kraft sono ormai molto distanti rispettivamente a 23.6 e 33.8 punti dalla vetta. Il giapponese ha impressionato ieri tra allenamento e qualificazioni, candidandosi al ruolo di favorito principale per la vittoria. La gara diverrà trasmessa in diretta tv su ...