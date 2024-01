Tour de Ski oggi | 15 km mass start Davos 2024 | orari 6 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 6 gennaio 2024) Proseguirà, sabato 6, in Val di Fiemme, in Italia, ilde Ski: l’edizionedellaa tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, continuerà con la 15 kmin tecnica classica. Alle ore 11.30 inizieranno le donne, mentre alle ore 15.25 scatteranno gli uomini. Per l’Italia saranno al via delle gare distance odierne otto azzurri: tra le donne saranno indue italiane, mentre tra gli uomini saranno alla partenza sei elementi. Per lamaschile diretta tv su Eurosport 1 HD e direttasu Rai Play 2, eurosport.it e discovery+. Lafemminile sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD e su Rai Sport HD, mentre la ...

La FESA Cup riparte come meglio non potrebbe per i colori piemotesi e continua a far sperare nel movimento dello sci di fondo dopo le straordinerie imprese di Martino Carollo alde; a Oberwiesenthal, in Germania, arriva un bellissimo podio nella Sprint a skating: brilla infatti il Davide Ghio tra gli Under 20: il cuneese delle Fiamme Gialle arriva secondo ...Ora la carovana deldesi trasferisce in Val di Fiemme per le ultime due tappe: la 15 km mass start in classico, di sabato, e la Final Climb, con salita al Cermis di domenica 7 gennaio, che ...Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della penultima giornata del Tour de Ski 2024. Si torna in Italia per le ultime due tappe della gara a tappe più ambita e ...Alla vigilia della due giorni decisiva in Val di Fiemme, vi regaleremo una nuova diretta, a partire dalle ore 19.00 sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ...