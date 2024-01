Tour de Ski 2024 | Linn Svahn vince la 15 km mass start tc in Val di Fiemme! 25ma Caterina Ganz

(Di sabato 6 gennaio 2024) Prosegue in Val di Fiemme, in Italia, ilde Ski: l’edizionedella gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, vede andare in archivio la penultima frazione, la 15 kmin tecnica classica femminile. Doppietta svedese, conche regola in volata la connazionale Frida Karlsson, mentre sale sul gradino più basso del podio la tedesca Katharina Hennig, terza. In casa Italia le due azzurre al via si difendono:, 28ma Anna Comarella. In una frazione in cui la selezione arriva dalle retrovie, con la metà del gruppo delle 31 atlete ancora in gara che giunge praticamente compatto, se non leggermente allungato, fino alle battute conclusive, a spuntarla nel ...

