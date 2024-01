Tour de Ski 2024 | 15km femminile Val di Fiemme | Svahn in una volata tutta svedese su Karlsson

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nel penultimo appuntamento, terzultima tappa, delde Ski, a spuntarla in Val diè Linn. Nella mass start a a tecnica classica, labatte inla connazionale. Terzo posto per Hinning. In gestione Jessie Diggins, che partiva con 44 secondi di vantaggio Niskanen, 58 sue oltre un minuto su, e chiude ottava a poco più di 5 secondi dalla testa. Per quanto riguarda i colori azzurri, Caterina Ganz e Anna Comarella sono rispettivamente 25ª e 28ª. SportFace.

La FESA Cup riparte come meglio non potrebbe per i colori piemotesi e continua a far sperare nel movimento dello sci di fondo dopo le straordinerie imprese di Martino Carollo alde; a Oberwiesenthal, in Germania, arriva un bellissimo podio nella Sprint a skating: brilla infatti il cuneese Davide Ghio tra gli Under 20: il portacolori delle Fiamme Gialle arriva secondo ...La giornata continua con ulteriori tappe di sci alpino e uno sguardo agli eventi di sci di fondo, come il " Coppa del Mondo 2023/24de: 15 Km Mass Start Femminile - t.classica " dalla Val di ...Proseguirà oggi, sabato 6 gennaio, in Val di Fiemme, in Italia, il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, continuerà con la 15 km ...Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, l’ultimo atto del 18° Tour de Ski in Val di Fiemme: 15 km TC mass start e 10 km TL della Final Climb ...