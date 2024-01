Torino | Pellegri via | rispunta un vecchio pallino per l'attacco

Pietro Pellegri non ha digerito facilmente la sostituzione di ieri contro la Fiorentina. L'attaccante, infatti, al momento della sostituzione ... (calciomercato)

Pietro Pellegri è tornato in campo dal 1? nel match contro la Fiorentina, al momento della sostituzione si è ar rabbia to con Juric Pietro Pellegri è ... (calcionews24)

...avevamo anticipato " è quello di Pietro, ma tutto dipende dalla permanenza di George Puscas " riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale. Se l'affare andasse in porto col, ...: Milinkovic - Savic V. 6, Tameze A. 5.5 (dal 42 st Seck D. s.v.), Buongiorno A. 6.5, ... 6,P. 5.5 (dal 17 st Sanabria A. 5.5), Zapata D. 5.5. A disposizione: Gemello L., Popa M., ...Torino, Carolina Stramare riesce ad incantare tutto anche solo con gli occhi la modella ha uno sguardo molto sexy Che Carolina Stramare sia di una bellezza c ...Domenica alle 15 si gioca Torino-Napoli, le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming ...