Torino – Napoli | Mazzarri in conferenza stampa | “Juan Jesus non sta al top | va tutto storto”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024)di presentazione del prossimo match,, che andrà in scena domani all’Olimpico Grande, alle ore 15:00 In questi giorni la tematica che continua a tenere banco è senza dubbio il calciomercato. Tuttavia è arrivato il momento di tralasciare per un po’ le questioni legate al mercato e concentrarsi sul campo, dove gli azzurri hanno assoluto bisogno di rialzare la china dopo le due sconfitte contro Roma e Frosinone e il pareggio a reti bianche contro il Monza. Domani ilsarà ospite deldi Juric, allo Stadio Olimpico Grande. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00, ad arbitrare ci sarà Maurizio Mariani, al VAR Chiffi. Stando alle ultime indiscrezionidovrebbe puntare ...