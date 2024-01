Torino – Napoli | Mazzarri in conferenza stampa | “Juan Jesus non sta al top | va tutto storto” | poi attacca il VAR

(Di sabato 6 gennaio 2024)di presentazione del prossimo match,, che andrà in scena domani all’Olimpico Grande, alle ore 15:00 In questi giorni la tematica che continua a tenere banco è senza dubbio il calciomercato. Tuttavia è arrivato il momento di tralasciare per un po’ le questioni legate al mercato e concentrarsi sul campo, dove gli azzurri hanno assoluto bisogno di rialzare la china dopo le due sconfitte contro Roma e Frosinone e il pareggio a reti bianche contro il Monza. Domani ilsarà ospite deldi Juric, allo Stadio Olimpico Grande. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00, ad arbitrare ci sarà Maurizio Mariani, al VAR Chiffi. Stando alle ultime indiscrezionidovrebbe puntare ...

Domani alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Torino per concludere il girone d’andata. A breve in conferenza Walter Mazzarri presenterà il ... (ilnapolista)

Il Napoli di Walter Mazzarri vola a Torino per la prima partita del 2024: contro i granata serve una vittoria per tornare a sorridere. Gli azzurri ... (spazionapoli)

Domani alle ore 15:00 il Napoli sfiderà il Torino per concludere il girone d’andata. Il tecnico, Walter Mazzarri ha parlato on conferenza per ... (ilnapolista)

conferenza stampa di presentazione del prossimo match, Torino – Napoli , che andrà in scena domani all’Olimpico Grande Torino , alle ore 15:00 In ... (spazionapoli)

Walter Mazzarri presenteràin conferenza stampa: dal campo al mercato, le dichiarazioni del tecnico azzurroTorna in campo ildopo il pareggio contro il Monza. Ac'è il primo appuntamento del 2024 ...BaroniCLASSIFICA SERIE A: Inter punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28;28; Lazio 27;24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese ...A Castel Volturno in sala stampa è presente anche il DS azzurro Walter Mazzarri torna a parlare in conferenza alla vigilia di Torino-Napoli per presentare il match dell'Olimpico in… Leggi ...SERIE A - Contro il Torino di Juric, Cajuste partirà titolare al posto di Anguissa e a centrocampo si unirà a Lobotka e Zielinski. Gollini in porta al posto del ...