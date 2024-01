Torino-Napoli | diramata la lista dei convocati | diverse assenze per Mazzarri

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 gennaio 2024) Cresce l’attesa per la sfida di domani contro ildi Ivan Juric. Walterha reso noti iper il primo match del 2024. Ormai tutto è pronto per il debutto deldi Walternel 2024. Gli azzurri chiuderanno un girone d’andata molto deludente contro ildi Ivan Juric. Una sfida molto complicata per ilche non sta assolutamente vivendo una stagione facile e che deve fare i conti con diversi indisponibili. Le squadra allenate da Juric, poi, hanno storicamente messo in grande difficoltà gli azzurri negli ultimi anni grazie al gioco uomo contro uomo e alla grande aggressività. Per il, dunque, si prospetta un impegno tutt’altro che facile per iniziare il 2024. Il, però, deve fare ...