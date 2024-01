Torino | Juric si sbilancia sul Napoli | lo ha detto in conferenza

(Di sabato 6 gennaio 2024) Le parole instampa del tecnico granata che ha presentato così la sfida tra il suoed ilDopo alcune giornate, iltornerà a disputare una gara di domenica alle 15. Manca quindi sempre meno alla sfida che vedrà protagonisti gli azzurri in casa deldi Ivan. Dopo lo stop casalingo, 0-0 contro il Monza, alservirà fare una grande prestazione per potersi aggiudicare i tre punti ed iniziare a marciare in classifica con più costanza. Non sarà certamente una partita semplice per la squadra di Walter Mazzarri che tornerà allo Stadio Grandeda ex. Il tecnico di San Vincenzo livornese è stato infatti allenatore dei granata dalla stagione 2018 al 2020. Sarà anche la prima partita in azzurro di Pasquale ...

“Speriamo di ripetere la gara di Firenze, alzando la qualità negli ultimi metri. Dobbiamo fare un passo in avanti per trasformare il gioco in ... (sportface)

"Abbiamo un'occasione per dare un segnale ai nostri tifosi: vogliamo fare bene in queste 20 gare che ci mancano, in classifica siamo tutti vicini": ... (247.libero)

Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida ...E' unosu di giri, che scommette sul, anche se ilancora non è né carne né pesce, nonostante da un po' di tempo abbia trovato una nuova traccia da seguire. Per ora il tecnico non ...Napoli, 6 gennaio 2024 - Tornare a vincere per provare a dare una spallata all'ennesima crisi stagionale e soprattutto per restare a contatto del treno che porta alla prossima Champions League: per fa ...Durante la conferenza stampa pre partita di oggi ad Ivan Juric è stato chiesto cosa vorrebbe dal Torino in questo 2024. Questa la risposta del tecnico granata: "Spero di continuare a giocare così e di ...