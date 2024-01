Tor Sapienza Prova a riaccendere un petardo e gli esplode in faccia

(Di sabato 6 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – Nella zona di Torsi è verificato un incidente a un quindicenne. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, una macchina della polizia ha portato un ferito all’ospedale Policlinico Casilino. Dopo averlo soccorso, i militari hanno scoperto che si trattava di un ragazzo investito al viso dall’esplosione di unraccolto per terra in viale Giorgio Morandi. Ilsarebbe esploso nelle mani del minore mentre cercava di riaccenderlo. Fortunatamente, le sua condizione non sono gravi e dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La compagnia dei Carabinieri di Monte Sacro sta attualmente conducendo ulteriori indagini per stabilire la reale dinamica dell’incidente.

