Tiziana Etruschi | chi è la moglie di Lillo | ”In terapia intensiva mi ha aiutato molto sentire mia moglie”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 gennaio 2024) Chi è, ladel comicoPetrolo? La coppia, sposata da molti anni, ha un legameforte come lo stesso comico ha rivelato nel corso di alcune interviste., chi è ladel comicoPetroloPetrolo ha raggiunto la sua fama con il duo comicoe Greg e per aver partecipato LOL – Chi ride è fuori lanciando il personaggio di Posaman. Sposato da molti anni con, sulla donna non si hanno molte informazioni in quanto riservata etimida, tuttavia sia sa che la coppia ha un legameforte....