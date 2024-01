Timo Werner al Tottenham | ci siamo | c’è l’accordo per il prestito

tornerà presto in Inghilterra , in Premier League, e si unirà alla squadra del Tottenham . Ora c'è l'accordo totale tra le parti e si attende solo l'ufficialità del club inglese. Intanto ...Il Tottenham ha chiuso l'operazione con il Lipsia per l'arrivo didal Red Bull Lipsia. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Tottenham avrebbe trovato un accordo con il Red Bull Lipsia per il ritorno in Premier League di...Ora manca solo l'ufficialità: Timo Werner saluta la Germania e torna in Premier League, vestirà la maglia del Tottenham in prestito ...Il club londinese Tottenham è in procinto di piazzare Eric Dier e di acquistare in prestito Timo Werner dal RB Lipsia, completando un altro importante tassello per la corsa alla Premier League. Sarà p ...