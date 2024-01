The White Lotus 3 | svelato il cast ufficiale

Leggi su tuttotek

(Di sabato 6 gennaio 2024) Rivelato ildi The3, la nuova serie antologica di Mike. Premiata serie HBO in esclusiva su Sky; i nuovi volti protagonisti di Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong La nuova stagione di The3 è pronta a ripartire con l’aggiunta di alcuni nuovi volti. Serie antologica creata da Mikee prodotto dalla HBO. Con le riprese alle porte previste per febbraio in Thailandia; lo stesso Mikeper l’occasione ha messo insieme un gruppo di star di prim’ordine. Difatti, ben 6 gli attori si uniranno aldella nota serie come: Leslie Bibb; Dom Hetrakul; Jason Isaacs (Star Trek: Discovery); Michelle Monaghan (The ...