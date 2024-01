The White Lotus 3 | annunciati i nuovi membri del cast della serie tv HBO

(Di sabato 6 gennaio 2024) Arrivano finalmente i primi annunci dell’anno per quanto riguarda letelevisive. A quanto spoilera Variety, ildi The3 è stato annunciato. La terza stagionedi successotv HBO ha aggiunto seial. Alla nuova stagione si aggiungono: Leslie Bibb (“Iron Man”, “Jupiter’s Legacy”), Dom Hetrakul (“Bangkok Dangerous”, “The Outrage”), Jason Isaacs (“Harry Potter”, “The Death of Stalin”), Michelle Monaghan (“Gone Baby Gone”, “Kiss Kiss Bang Bang”), Parker Posey (“Best in Show”, “The Staircase”) e Tayme Thapthimthong (“Farang”, “Skin Trade”). Le nuove aggiunte si aggiungono all’attrice Natasha Rothwell, che Variety aveva riportato in ...

A breve inizieranno le riprese di The Bear 3 e nel frattempo il protagonista Jeremy alle n White ha svela to cosa vorrebbe vedere nella terza stagione ... (movieplayer)

L'attore (s)veste i panni del modello e posa in underwear, tra i grattacieli di New York. Aggiungendo il proprio nome alla lunga lista di (sexy) star ... (vanityfair)

Jeremy Allen White , da attore pluripremiato a modello testimonial per Calvin Klein : il protagonista dell’acclamata serie The Bear posa (semi)nudo ... (cinemaserietv)

svelato il cast di The White Lotus 3, nuova attesissima stagione della serie HBO, le cui riprese partiranno a febbraio : tra le new entry anche ... ()

Nelle ultime ore sono emerse grosse novità suLotus 3 , nuova stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv di HBO, e questo articolo vi aiuterà a tenere il passo con tutti gli aggiornamenti ufficiali. Vi segnaliamo infatti che ...approfondimentoBear, la serie rinnovata per una terza stagione Una nuova star che si unisce alla grande famiglia Calvin Kleinsi unisce a una lunga lista di celebrità che fanno parte della ...Ecco tutto quello che dovete sapere sulla terza stagione di The White Lotus, acclamata e pluripremiata serie tv HBO.People magazine ha riportato in esclusiva la notizia che è proprio il protagonista dell’acclamato show ambientato in un ristorante a essere l’ambassador scelto dal brand americano di moda. In una seri ...