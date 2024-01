Test Medicina | Bernini “Si cambia | puntiamo a un meccanismo più equo”

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Idi“è evidente che così come sono non hanno funzionato. Abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto unche ha generato un contenzioso penalizzante sia per le università che gli studenti: i famosi Tolc, alla prova dei fatti, hanno generato confusione. Ora sia unpiùche premi merito e conoscenze”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il Ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria, che spiega: “I quesiti dei prossimisaranno ‘pescatì da una banca dati che ho voluto fortemente aperta e pubblica, al contrario di oggi. Questo presuppone che il Cisia, responsabile dei, aumenti il numero delle domande. Un’operazione che ...

