“Tesori Nascosti” | l’altra metà della macchina da presa

(Di sabato 6 gennaio 2024) Scoprire un nuovo modo di leggere il presente attraverso lada, cogliendo iche solo l’ingegno delle donne riesce a tradurre in nuove immagini per il pubblico appassionato di cinema. Una ricognizione sul cinema visto e pensato da una prospettiva femminile? È sicuramente uno sguardo interessante, soprattutto di questi tempi in cui la violenza e gli abusi di genere continuano a essere un fenomeno deflagrante. La prospettiva femminile sul cinema Questo sentiero tematico, raramente percorso dalle programmazioni, è alla basenuova rassegna, a cura di Spazio Alfieri, che vede proiettare all’omonimo cinema fiorentino, in questo ciclo, quattro titoli delle ultime stagioni. Grazie a questa selezione il pubblico ha perciò la ...

In occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura i comuni di Capriate San Gervasio, Lallio e Osio Sotto hanno partecipato in rete al bando ... (bergamonews)

Scoprire un nuovo modo di leggere il presente attraverso la macchina da presa, cogliendo iche solo l'ingegno ...... diretta da Enrico Stoppani, che per l'anno appena iniziato ha pubblicato un calendario sulle cui pagine patinate sono stati stampati questipiù o meno. L'iniziativa Non è la prima ...Sono molti i luoghi che, in questo periodo in particolare, nascondono delle meraviglie naturali. Dalla Grotta del Vento al Pendolino, dove sono e come raggiungerli facilmente.Con questo obiettivo nasce l’iniziativa degli Amici della Pieve onlus, diretta da Enrico Stoppani, che per l’anno appena iniziato ha pubblicato un calendario sulle cui pagine patinate sono stati ...