Tentano ‘cavallo di ritorno’ ma l’auto rubata è di un carabiniere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiil “cavallo di ritorno” maè di un. Alla fine un 20enne viene arrestato e uno denunciato. La vettura, di un maresciallo dei Carabinieri, era parcheggiata in strada, lungo via Cannavacciuolo. Nel paese di Santa Maria la Carità il militare stava trascorrendo parte della licenza. Qualcuno ha forzato la portiera e l’ha portata via. Nelnessun indizio che potesse far pensare ad un appartenente alle forze dell’ordine. Un uomo ha contattato con insistenza il proprietario, ilappunto, proponendo di sostenerlo nella ricerca e nel recupero del veicolo rubato. Una mediazione da pagare a caro prezzo, 1000 euro in contanti. Il maresciallo è stato al gioco ma appena ha riagganciato si è rivolto ai colleghi della compagnia ...