Tennis | Torneo Hong Kong Rublev e Ruusuvuori in finale

Il russo piega Shang, il finlandese batte Ofner. ROMA - Andrey Rublev ed Emil Ruusuvuori sono i finalisti del "Bank of China Hong KongOpen",Atp 250 in corso sul duro (Greenset) del Victoria Park Stadium, con un montepremi totale pari a 739.945 dollari. Il russo, testa di serie numero 1 del tabellone e numero 5 del