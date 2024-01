Tennis | la finale del torneo di Brisbane è Rune - Dimitrov

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA - Grigorha raggiunto Holgernelladel "International presented by Evie", Atp 250 con un montepremi di 739.945 dollari, in corso sul duro (Greenset Cushion) al ...

In semi finale battute rispettivamente Navarro e Xiyu Wang Auckland (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff approda in finale all'"ASB Classic", Wta 250 con un ... (247.libero)

In semi finale battute rispettivamente Navarro e Xiyu Wang Auckland (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff approda in finale all'"ASB Classic", Wta 250 con un ... (ilgiornaleditalia)

...Dimitrov ha raggiunto Holger Rune nelladel "Brisbane International presented by Evie", Atp 250 con un montepremi di 739.945 dollari, in corso sul duro (Greenset Cushion) al Queensland...... ATP 250 sul duro (Greenset) al Victoria ParkStadium, con un montepremi di $739.945. I due ... 2024 Il finlandese, alla sua secondain carriera dopo quella giocata e persa a Pune due anni ...Sarà Grigor Dimitrov ad affrontare Holger Rune nella finale ATP di Brisbane. Il tennista bulgaro ha avuto la meglio in due set di Jordan Thompson, giustiziere di Rafa Nadal, con il punteggio di 6-3 7- ...Iga Swiatek e Hubert Hurkacz hanno spinto la Polonia in finale di United Cup. Domenica 7 gennaio, dalle 10.30 del mattino ora italiana, affrontera' ...