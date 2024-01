Tennis | la finale del torneo di Brisbane è Rune-Dimitrov

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA - Grigorha raggiunto Holgernelladel "International presented by Evie", Atp 250 con un montepremi di 739.945 dollari, in corso sul duro (Greenset Cushion) al QueenslandCentre. Il bulgaro, in semi, ha avuto la meglio su Jordan Thompson, battuto in du