Tennis | ad Auckland la finale è Gauff - Svitolina

... Wta 250 con un montepremi da 267.082 dollari in corso sul duro (Greenset) ad, in Nuova Zelanda. La statunitense, testa di serie numero 1 del torneo, ha battuto in soli 62 minuti la ......al ABS Classic di. In finale si affronteranno le prime due teste di serie del torneo, Coco Gauff ed Elina Svitolina . Per entrambe, una settimana davvero convincente di ottimo, ...Saranno Coco Gauff ed Elina Svitolina, accreditate delle prime due teste di serie del torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, a giocarsene la finale. In sostanza, è l'ultimo atto migliore possib ...In semifinale battute rispettivamente Navarro e Xiyu Wang AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Coco Gauff approda in finale all''ASB Classic', ...