Televisione in lutto | addio al giudice di Forum | “Ironico e professionale”

Rai in lutto , addio al volto storico della televisione italiana – lutto nel mondo della Rai. Il primo polo televisivo in Italia e tra le più grandi ... (tvzap)

“Te ne sei andato, ci mancherà il tuo sorriso ma siamo sicuri di una cosa che tu, davvero, non te ne andrai mai perché sarai per sempre nel cuore di ... (caffeinamagazine)

televisione in Lutto per la morte dell’attore proprio nella notte di Natale. A confermare la terribile notizia è stato un suo carissimo amico, che ... (caffeinamagazine)

Lutto in Rai, la notizia della morte arrivata nelle ore scorse. volto familiare per milioni di italiani, si era fatto conoscere per lo stile sobrio, ... (caffeinamagazine)

Il mondo della televisione è in Lutto per la scomparsa del celebre attore. È morto all’età di 80 anni David Soul , pseudonimo di David Richard ... (caffeinamagazine)

Forum in. Il programma di Canale 5 ha annunciato la scomparsa del giudice Francesco Riccio . A dare il triste annuncio, proprio i profili social della trasmissione condotta da Barbara Palombelli . 'Forum ...David Soul, è morto l'attore di Starsky & Hutchnel mondo dellae del cinema. E' morto l'attore David Soul conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di ...L'ex giudice di Forum, parte del cast tra il 2008 ed il 2012, è venuto a mancare. "Lo ricordiamo per la sua grande professionalità" ...È morto il giudice di Forum Francesco Riccio. Il ricordo della squadra del programma condotto da Barbara Palombelli: “Lo ricordiamo per il suo ...