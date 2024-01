Tarquinia | la campionessa di tiro al volo Simona Scocchetti è la vincitrice del Premio “Angelo Jacopucci”

(Di sabato 6 gennaio 2024)6 gennaio 2024 –è ladel” per lo sportivo dell’anno. Ladialdell’Esercito residente asi è confermata nel 2023 una delle migliori specialiste dello skeet azzurro, con importanti affermazioni individuali e a squadra a livello europeo e mondiale. È stata una grande festa dello sport tarquiniese la consegna dei riconoscimenti dedicata all’indimenticato pugile, organizzata dal Comune di, in collaborazione con la Pro locoe la sezione locale dei Veterani dello Sport. Sala consiliare del palazzo comunale ...

