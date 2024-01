Taiwan verso il voto sotto l’ombra della Cina e gli occhi degli Usa

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tre candidati per la presidenza, chi sono i possibili eredi di Tsai Lo 'status quo' in una regione dove non mancano le tensioni. La geopolitica dell'Indo-Pacifico. L'ombra. I rapporti con gli Usa. I microchip, i semiconduttori. Sabato prossimo asi vota per le elezioni presidenziali, le ottave dirette nella storia dell'isola, e