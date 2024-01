Taekwondo | Alessio e Dell’Aquila conquistano due pass olimpici posto nazione per Parigi 2024

(Di sabato 6 gennaio 2024) Era già noto, adesso è ufficiale: Simonee Vitohanno conquistato due carte olimpicheper l’Italia alle Olimpiadi dinel. Si è infatti chiuso nelle scorse ore il ranking di qualificazione per i Giochi e sono così cento gli azzurri che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi in Francia, numero ovviamente destinato a salire presto. Simonenel dettaglio è ampiamente primo nella categoria dei -80 kg con 500.24 punti: il due volte campione del mondo (2019 e 2023 prenderà parte alla sua seconda Olimpiade. Secondi Giochi anche per Vito, splendido oro a Tokyo 2020 nei -58 kg, categoria in cui si piazza al quartocon 372.04 punti: per lui ...

Un 2023 da incorniciare per Simone, campione del mondo dinei - 80kg a Baku. Tempo di bilanci, ma anche di speranze in vista dell'anno olimpico: 'Una sola foto, questa - scrive il numero 1 del ranking su Instagram, ...Con Dell'Aquila e Cito sono stati premiati anche i campioni del mondo Simonee Antonino ... Vito Dell'Aquila, campione olimpico dia Tokyo 2020 nei - 58 kg, ha recentemente conquistato ...Un 2023 da urlo per il taekwondo italiano. Non può che esprimere grande soddisfazione Angelo Cito. Il Presidente della Federazione Italiana infatti, attraverso un video pubblicato nel pomeriggio di og ...ROMA, 22 DIC – Per il taekwondo azzurro oggi è stata una giornata da non dimenticare: nella palestra monumentale del Coni, delle settantadue persone insigniti quest'anno del Collare d'oro ben quattro