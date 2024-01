Tabellone WTA Adelaide 2024 | Jasmine Paolini in zona Rybakina | al via gran parte delle migliori

(Di sabato 6 gennaio 2024) Seconda e ultima settimana di tornei pre-Australian Open al via già a partire da domani in quel dell’Australia. Adva in scena il più forte dei due tornei programmati, il WTA 500 locale (complice anche il fatto che i 250 sono stati depotenziati fino all’inverosimile da mosse forse scarsamente accorte dell’organizzazione professionistica). Un’unica italiana al via,, anche al netto dell’uscita di scena prematura (e senza gloria) di Camila Giorgi nelle qualificazioni. La toscana sfiderà proprio una giocatrice proveniente dalcadetto, ma il vero problema è chi troverà eventualmente al secondo turno: la kazaka Elena, che arriva da un ottimo torneo a Brisbane. In breve, non sarà facile contro colei che corre per il numero 3 del mondo e, oltretutto, già mostra ...

HOBART 2024 PRIMO TURNO (1) Mertens vs Collins Q vs Q Q vs Rus Stearns vs (8) Gracheva (3) Zhu vs Bronzetti Sherif vs Dolehide Blinkova ...Esordio al secondo turno per Lorenzo Musetti grazie al bye. Il giovane sanremese sorteggiato di nuovo con Fucsovics, per Sonego primo turno di buon auspicio con Hanfmann ...Saranno Coco Gauff ed Elina Svitolina, accreditate delle prime due teste di serie del torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, a giocarsene la finale. In sostanza, è l'ultimo atto migliore possib ...