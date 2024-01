Svezia | desecretato l’elenco delle candidature al Nobel del ’73 | c’erano Bacchelli | Montale e Moravia

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 gennaio 2024) Riccardo, Eugenioe Albertofurono i tre autori italiani candidati al Premiodella Letteratura del 1973, poi vinto dallo scrittore australiano Patrick White. Come avviene all’inizio di ogni anno, l’Accademia Svedese ha annunciato martedì 2 gennaio l’apertura dei documenti dei suoi archivi di cinquant’anni fa: come primo atto haproposte per il riconoscimento per il 1973: contiene i nomi dei candidati nonché informazioni sui proponenti. Tra i cento nomi in lista figurano diciannove prime nomination, compresi i futuri vincitori Vicente Aleixandre (1977) e Isaac Bashevis Singer (1978), così come Albert Cohen, Ya?ar Kemal e Henry Miller. Riguardo agli italiani, tutti e tre da tempo all’attenzione dell’Accademia ...