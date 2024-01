Supplenti brevi senza stipendio da mesi | il M5S | “Situazione assurda | unica in Europa Si trovi soluzione strutturale”

(Di sabato 6 gennaio 2024) "Ci sono migliaia di docenti precari per i quali le feste si sono concluseaver percepito lo, addirittura da settembre. È una, che rappresenta un unicum in, per la quale pretendiamo unarapida a garanzia di questi lavoratori e delle loro famiglie". L'articolo .

Giorno 11 gennaio è prevista l'emissione speciale per il pagamento deie saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 gennaio. Il Ministero ha però sollecitato le scuole all'autorizzazione dei ratei dei docenti precari. La nota ministeriale del 4 ...Per Anief anche idovrebbero avere il salario accessorio. La scuola deve essere considerata anche dopo il covid. Ci saranno le elezioni del Cspi Abbiamo avuto un incontro e ...Quella dei ritardi negli stipendi dei supplenti brevi è una vicenda che i sindacati stanno seguendo da vicino. «Assistiamo a precarietà nella precarietà mentre in centinaia continuano a lavorare senza ...Giorno 11 gennaio è prevista l'emissione speciale per il pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 gennaio. Il Ministero ha però sollecitato le scuole all'a ...