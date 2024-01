SUPERCOPPA ITALIANA | ECCO COME CAMBIA IL PALINSESTO DI CANALE 5

(Di sabato 6 gennaio 2024) Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024,5 trasmette in chiaro i due incontri della. Ildella rete ammiraglialeggermente per fare spazio a questo evento calcistico. Giovedì 18 si disputerà l’incontro tra Napoli e Fiorentina. Ildi5 vedrà l’allungarsi di Pomeriggio Cinque fino alle 18:55 circa, quando la linea verrà ceduta all’edizione anticipata di circa un’ora del Tg5. Verso le 19:30 ci sarà “Striscina la Notizina”, lo storico tg satirico di Antonio Ricci. Alle 20:00anticipato già nei palinsesti che abbiamo pubblicato tra le nostre pagine, l’incontro calcistico di. Al suo termine l’approfondimento sportivo ...

Il Napoli avrebbe promesso il rinnovo fino al 2027, ma Politano vorrebbe siglare il tutto prima della Supercoppa. Schira su X: 'Bivio Matteo #Politano: il #Napoli gli ha promesso (verbalmente) il rinnovo fino al 2027 come svelato ieri, ma ora l'esterno si aspetta di firmare prima della Supercoppa. Dentro o fuori. Altrimenti l'Al Shabab...