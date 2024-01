Supercoppa femminile 2024 | Roma e Juventus pronte | “Non le sottovalutiamo” | “Faremo di tutto per vincere”

(Di sabato 6 gennaio 2024)sonoa contendersi ancora una volta laItaliana. Lo stadio ‘Giovanni Zini’ è pronto ad ospitare l’ennesimo capitolo della principale rivalità italiana nel calcio, che vede in campo le giallorosse campionesse d’Italia e detentrici del trofeo e lache punta a riprendersi ladopo averla già alzata per tre stagioni di fila (tra il 2019 e il 2021). “I precedenti non contano, non c’è assolutamente il rischio di sottovalutare l’avversario – ha detto l’allenatore dellaAlessandro Spugna nella conferenza stampa della vigilia -. Stiamo parlando di una finale, con un titolo in palio. Laha dominato il panorama italiano per anni ma, nello stesso tempo, dobbiamo essere ...

A Cremona gli occhi di tutto il mondo: la partita trasmessa in 158 Paesi. In tribuna anche il presidente Figc Gravina per un ricordo di Gianluca ...Roma - Juventus, dove vedere la partita Lafra Roma e Juventus sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Rai Play.Alessandro Spugna, allenatore della Roma femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus.Riparte la Serie B Femminile, dopo la lunga sosta per le vacanze di Natale, con la dodicesima giornata. La Lazio Women ha raggiunto San Marino, domani alle 14:30 ci sarà il ...