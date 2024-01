Superbonus 2024 | scende al 70% Come funzionerà? Le ultime modifiche aggiornamento 6 GENNAIO

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 6 gennaio 2024)notizie: verso la fine la tribolata storia dell’agevolazione.: con la Legge di Bilancio per il prossimo anno dovrebbe essere messo un punto sulla lunga e tribolata storia dell’agevolazione fiscale dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici.? Quali sono le novità per quanto riguarda gli altri bonus dedicati alle ristrutturazioni? Una panoramica della situazione.al 70%.: a meno di sorprese dell’ultimo minuto ormai chiaro il destino dell’agevolazione fiscale lanciata in piena emergenza Covid. Con l’intenzione di mettere ...