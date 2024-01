Sulle nuove regole per la Land Slide | Baccini è pronto alla “guerra”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 gennaio 2024) Fiumicino, 6 gennaio 2023- E’ stata emessa un’ordinanza dal Direttore Enac della Direzione Territoriale del Lazio per regolamentare la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilitàSilde dell’ Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Sulla base delle informazioni contenute nell’ordinanza aeroportuale, in relazione al servizio di trasporto passeggeri in arrivo, si stabilisce quanto segue: “ I taxi con licenza del Comune di Roma e Fiumicino, hanno a disposizione parcheggi di accosto in viabilità primaria fronte Terminal 1 e fronte Terminal 3. I taxi con licenza del Comune di Fiumicino, hanno a disposizione, esclusivamente per le corse locali verso il territorio del Comune di Fiumicino, parcheggi di accosto in viabilità secondaria e primaria, per un totale di n.18 posti auto”. “Consentendo ai conducenti con licenza rilasciata dal Comune di Fiumicino, il ...