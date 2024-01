Storia | tradizioni e gastronomia | ‘Linea Verde Life’ racconta Benevento

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno dell’Epifania la città diè stata la protagonista indiscussa del programma LineaLife, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna su Rai Uno. Registrata lo scorso 21 novembre, la puntata è finalmente andata in onda oggi, trasportando gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso il patrimonio culturale, artistico e culinario del capoluogo sannita. Dalla maestosa Chiesa di Santa Sofia, patrimonio dell’UNESCO, all’imponente Arco di Traiano e al suggestivo ponte Leproso, dove si è parlato della CicloStorica, la Maleventum. Inoltre, è stato possibile ammirare il meraviglioso Hortus Conclusus, un autentico museo a cielo aperto, e il suggestivo Chiostro di Santa Sofia, posto scelto perre la leggenda delle Streghe. Tappa anche al Parco Regionale del Taburno, unico parco ...

Il giorno del ringraziamento , Thanksgiving Day in inglese, è una festa nazionale celebrata in varie date in Canada, Stati Uniti , Grenada, Saint ... (zon)

San Nicola , noto anche come San Nicola di Myra, patrono della città di Bari, viene celebrato ogni 6 dicembre. In realtà, il suo mito riecheggia ... (metropolitanmagazine)

Una frase destinata allapiù ancora che allo sport e che dimostrava, una volta ancora, ... di parlare solo in inglese, comportandosi in campo e fuori nel rispetto delledel football e ...Offre uno sguardo alla relazione tra i reali europei e lebeduine attraverso la lente ... I parroci di Kabul offre una prospettiva unica sulladell'Afghanistan, raccontando le ...Cividale del Friuli, 6 gen - "La Messa dello Spadone è una delle più belle tradizioni friulane, che affonda le sue origini nei secoli, al tempo del Patriarcato di Aquileia e non si ...JESOLO - Tradizione rispettata. E' stato bruciato ieri sera il Pan e Vin di Jesolo allestito sulle rive del Sile, di fronte al Municipio. Se in tanti altri comuni le varie ...