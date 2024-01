Stop ai resi gratuiti | dove vanno a finire i pacchi restituiti

Leggi su dilei

(Di sabato 6 gennaio 2024) C’è una novità nel mondo dello shopping online che potrebbe cambiare il modo in cui facciamo acquisti. Sai queifacili eche ci hanno salvato più di una volta? Ebbene, le grandi aziende dell’e-commerce hanno deciso di stringere i cordoni della borsa e di introdurre dei costi per chi decide di mandare indietro un ordine. Ma non è solo una questione di soldi; c’è di più sotto: la salute del nostro pianeta. Cambia il vento per i: le nuove regole online Avete presente quel maglione ordinato in tre taglie diverse per trovare quella giusta? Bene, la festa potrebbe. Grandi nomi come Zara e H&M stanno pensando di rendere iun po’ meno convenienti per scoraggiare gli ordini ‘alla cieca’. L’idea è di farci pensare due volte prima di riempire il carrello. Ma non è solo una ...