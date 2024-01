Stipendi | a chi spettano gli aumenti nel 2024? Più di 100 euro a chi ha reddito di 35mila euro l’anno

Leggi su quifinanza

(Di sabato 6 gennaio 2024) La legge di Bilancio appena approvata ha introdotto un aumento mensile massimo di circa 110netti per coloro che percepiscono una retribuzione superiore ai 2.000lordi. Tuttavia, tale incremento diventa significativamente più limitato, fino a scomparire del tutto, per coloro i cui redditi sono ancora più elevati. Questo effetto combinato sulle retribuzioni è il risultato delle misure adottate con la legge di Bilancio. Curiosamente, l’impatto sarà relativamente poco evidente per i lavoratori dipendenti, soprattutto per quanto riguarda l’intervento più oneroso per le casse pubbliche: la conferma per ildell’esonero contributivo riservato ai lavoratori dipendenti, comunemente conosciuto come “taglio del cuneo”. Il taglio dell’aliquota L’abbassamento dell’aliquota destinata a finanziare le ...