Stellantis chiude la storica fabbrica Fiat in Polonia | 486 licenziati

Probabile che alcuni operai vengano traslati negli stabilimenti vicini dicome quello di Tychy, fiore all'occhiello del gruppo, o a Skoczów. Per la riconversione si fa avanti il gruppo di ...La Fiatla sua storica fabbrica Fca di motori 1.3 Multijet a Bielsko Biala, in Polonia, licenziando ...che una parte di 486 licenziati forse potrà trovare lavoro in altri stabilimenti...Qui negli anni Settanta veniva prodotta la 126, per anni la prima utilitaria del Paese. Adesso è specializzata in motori termici che la Ue ha messo al bando. Quasi 500 operai perderanno il lavoro ...Un altro pezzo storico di Fiat scompare. Stellantis, infatti, ha deciso di chiudere uno dei suoi stabilimenti più antichi, con oltre 486 lavoratori metalmeccanici che… Leggi ...