Stefano Miele al Grande Fratello parla di Tommaso Zorzi | “È stato come un fratello | ora non lo è più”

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nelle scorse ore, durante uno scambio di confidenze,, new entry nella Casa del, hato dicon Vittorio Menozzi. Il discorso sarebbe iniziato quando il giovane ingegnere ha espresso alcune sue difficoltà nel rimanere così tanto nella Casa di Cinecittà. Lo stilista hato così dell’esperienza vissuta danel reality show. Un’esperienza durata sei mesi e che poi l’ha visto vincitore indiscusso.ha confessato di esseremolto legato all’ex Vippone. I due per diverso tempo sono stati l’uno per l’altro l’amico gay che non avevano ancora avuto: Èunper me, ...