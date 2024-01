“Steamboat Willie” non ha più copyright | Topolino è davvero di tutti?

Leggi su open.online

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il 1° gennaio 2024, uno dei primi cortometraggi di Walt Disney che vede come protagonista Mickey e Minnie Mouse, è entrato nel pubblico dominio: è cioè scaduto ilstatunitense. Il corto è stato il primo grande successo di Disney, anche grazie al suono sincronizzato ai disegni e alle scene rappresentate, ed è stato il primo passo verso la consacrazione del personaggio di Mickey Mouse nei film di animazione. L’importanza dell’evento, rilanciato sui quotidiani di tutto il mondo (Open ne ha già parlato qui), ci consente di affrontare il tema della caduta in pubblico dominio delle opere protette da, e delle conseguenze pratiche per i titolari dei diritti e per i terzi. Come funziona ilIlè un diritto esclusivo concesso ...