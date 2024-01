Stasera l' estrazione per i cinque milioni della Lotteria Italia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Incremento di vendite: quest'anno segna anche la definitiva ripresa del concorso dopo il record negativopandemia. Per l'edizione 2023, infatti, sono stati venduti in tutto 6,7di biglietti, facendo registrare un +10% rispetto allo scorso anno

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 2024:su questa pagina l'in diretta di tutti i biglietti vincenti dei premi di prima, seconda e terza categoria. Primo premio da 5 milioni di ...Ospiti d'eccezione e momenti di spettacolo arricchiranno la serata in cui si svolgerà l'...58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:43 - TEMPESTA D'AMORE - 132 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA ...I vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazional ...SI terrà stasera l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-2024 nel corso della trasmissione di Rai 1 “Affari ...