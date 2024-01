Start list slalom femminile Kranjska Gora 2024 | italiane in gara e pettorali di partenza

Archiviato il gigante di sabato, è tempo di slalom maschile sulla pista Kuenisbaergli di Adelboden (Svi), in Coppa del Mondo di sci alpino. Ladi domenica vede col pettorale numero 1 Henrik Kristoffersen, seguito da Linus Strasser e Ramon Zenhaeusern. Primo italiano è Tommaso Sala, pettorale numero 8, mentre Alex Vinatzer ha ...Ladella staffetta femminile della tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Oberhof 2024 . Una gara in cui le azzurre sono attesissime per provare a salire sul podio: bib 6 per l'Italia, con ...The 18-year-old Bedard has been Chicago's best player in his first NHL season, living up to the hype after he was selected with the No. 1 overall pick in last year's draft. Heading into Saturday's ...Our NBC Connecticut StormTracker meteorologists are tracking a nor’easter that is expected to bring significant snow to most of Connecticut this weekend. We also have dozens of closures due to the ...