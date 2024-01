Squalo e polemica | Selvaggia risponde a Matteo | “Il problema resta”

(Di sabato 6 gennaio 2024)Mariotti, un giovane di 20 anni originario di Parma, è recentemente entrato in una controversia pubblica con la giornalistaLucarelli. Mariotti, che ha subito l’amputazione della gamba a seguito di un attacco diin Australia, si è trovato al centro di unariguardo una raccolta fondi organizzata dai suoi amici. Lucarelli ha sollevato dubbi sulla necessità di tale raccolta, considerando le coperture assicurative in Australia e il sistema sanitario italiano.LEGGE ANCHEMariotti in lacrime controLucarelli: “Sei molto più pericolosa di uno” Fuori dall’ospedale Rizzoli di Bologna, dove Mariotti attende un secondo intervento, il giovane ha risposto duramente alle affermazioni di Lucarelli: “Hai proprio fatto un ...

Paragonata a unosei veramente molto più forte e molto più pericolosa - ha detto Mariotti ... I colleghi non fanno nulla - sottolinea - e si limitano a farmi passare nei titoli per lae ...Paragonata a unosei veramente molto più forte e molto più pericolosa - ha detto Mariotti ... I colleghi non fanno nulla - sottolinea - e si limitano a farmi passare nei titoli per lae ...La giornalista torna sul caso del ventenne di Parma amputato dopo l'attacco di uno squalo in Australia: «Nei social dinamica malata: chi cerca di fare chiarezza passa per guastafeste» ...Matteo Mariotti, un giovane di 20 anni di Parma, ha perso la gamba sinistra a causa del morso di uno squalo nelle acque australiane. Attualmente è ricoverato presso l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bo ...